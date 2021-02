Ascoli-Salernitana 0-2. Grave incidente a Dziczek, uscito in ambulanza

ASCOLI PICENO – L’Ascoli torna a giocare al “Del Duca” dopo la trasferta di Reggio Emilia.

Avversaria la Salernitana dell’ex coach bianconero Fabrizio Castori.

Fischio d’inizio di Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta domani sabato 20 febbraio ore 14:00, Stadio “Cino e Lillo Del Duca”.

La parola a mister Andrea Sottil che ne ha convocati ventuno:

“Domani ci sarà un Ascoli arrabbiato positivamente, con la Reggiana abbiamo giocato una delle migliori partite della mia gestione, se non la migliore, ma per assurdo abbiamo perso, ci siamo confrontati coi ragazzi alla ripresa degli allenamenti, abbiamo rivisto la gara, le situazioni che abbiamo gestito molto bene e quelle in cui potevamo essere più precisi. Sono portato a pensare che quando non arrivano i risultati è sempre ‘responsabilità’ nostra, al di là del fatto che la squadra abbia giocato una grandissima partita. In settimana abbiamo lavorato con grande intensità e applicazione, andando a perfezionare le situazioni di gioco che vanno migliorate, da parte dei ragazzi ho visto la giusta tensione e molto entusiasmo”.

I bianconeri avranno di fronte una Salernitana reduce da cinque risultati utili consecutivi:

“La Salernitana è un’altra corazzata costruita per vincere il campionato, ha in rosa giocatori di ottima qualità, esperienza, fisicità. L’Ascoli oggi ha una identità ben precisa, non lo dico io ma il campo e i risultati ottenuti dai ragazzi, dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo ricominciato la settimana dicendoci che a Reggio Emilia deve essere mancato qualcosa se non abbiamo raccolto i tre punti e, quindi, ce li dobbiamo riprendere domani, dobbiamo giocare sempre e solo per vincere, rispettando l’avversario ma pensando a noi, a quello che siamo diventati e a quello che possiamo ancora migliorare. Domani ci aspetta un’ulteriore battaglia da affrontare dal 1’ al 100’ per cercare la vittoria”.

Mister Sottil domani avrà qualche defezione:

“Alle squalifiche si aggiungono le assenze di Bidaoui, che pensavamo di recuperare dalla lussazione alla spalla, e Kragl, che in allenamento ha fatto un movimento che gli ha creato un fastidio al ginocchio, niente di grave, la prossima sarà dentro. Chi sceglierò dall’inizio, così come chi subentrerà, sono certo che sarà all’altezza”.

L’ultimo pensiero del tecnico è rivolto al tifoso Marini, scomparso qualche giorno fa:

“Ci dispiace molto, siamo vicini alla sua famiglia e ai tifosi per questo lutto improvviso, a maggior ragione domani dovremo offrire una prestazione da Ascoli, di grande cattiveria agonistica, spessore caratteriale, determinazione e qualità di gioco per poter dedicare la vittoria a Giorgio, che purtroppo ci ha lasciati”.

