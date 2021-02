CoViD Abruzzo, Verì: da sabato 20 febbraio al via le vaccinazioni del personale scolastico e universitario

TERAMO – Proseguono i controlli della Polizia Locale, per rispetto della normativa anti-Covid. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 febbraio, in Piazza Sant’Anna, dei ragazzi minorenni sono stati sanzionati per una somma pari a 400 euro, in quanto sprovvisti della mascherina. I verbali saranno recapitati ai rispettivi genitori.