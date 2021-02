CoViD Pettinari: ospedale di Pescara al collasso, servono militari

“Nella provincia di Pescara siamo in piena emergenza, l’ospedale Covid è al collasso.

Per gestire i pazienti Covid si sono dovuti occupare altri reparti della struttura del ‘Santo Spirito’, che non è più classificabile come ospedale Covid free”.

Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, Domenico Pettinari (M5s), che sollecita l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, a chiedere “aiuto al ministero della Difesa per portare qui personale medico e infermieristico militare”.

“La terza ondata era prevista e abbiamo ascoltato grandi parole dall’assessore Verì e dal presidente della Regione Marsilio, su come l’Ospedale Covid ci avrebbe garantito un’efficace gestione della terza ondata, ma oggi che l’emergenza è reale il piano del centrodestra dimostra tutto il suo fallimento: l’Ospedale Covid manca di personale e la richiesta di posti letto è superiore all’offerta”.

“E’ evidente che qualcuno ha fatto male i conti, per questo oggi si deve intervenire per sedare l’emergenza con l’unico obiettivo di salvare vite e non, come probabilmente è stato in precedenza, con quello di tagliare nastri in tempi record. Si ammetta il fallimento e si interpelli il Ministero della Difesa.

Il tempo delle chiacchiere è finito”, conclude Pettinari. (ANSA).

