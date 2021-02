Fermana-Samb: Zironelli ne convoca 22

(di Federico Principi)

Parla Mauro Zironelli, tecnico della Sambenedettese, alla vigilia del derby contro la Fermana che nelle ultime due occasioni, per colpa del portiere canarini Ginestra, è stato stregato per i rossoblù. Nella conferenza stampa di oggi Zironelli sottolinea che “la Fermana ha un gruppo di giocatori che giocano insieme da tanto tempo, sono affiatati. Ma contro le difese schierate quest’anno ho un’arma che non ho avuto nelle altre mie squadre negli ultimi anni: il tiro da fuori”.

Una partita che arriva nel mezzo di un profondo andirivieni di giocatori sul mercato negli ultimi giorni: partiti Nocciolini e Masini negli ultimi giorni, sono arrivati Padovan, Lombardo e Rossi che però “non sarà della partita perché viene dall’estero e deve rispettare dei protocolli di quarantena. Lombardo è arrivato questa mattina e si è allenato, Padovan arriverà credo questa sera ma l’ho messo comunque nella lista dei convocati per Fermo”. Zironelli ci ha tenuto comunque a precisare che “il mercato non l’ho fatto io, l’ha fatto la società”.

Un altro degli arrivi importanti del mercato invernale è stato Fazzi: “Uno dei migliori a Gubbio, lui e Botta erano imprendibili. Ma comunque ha giocato poco a Padova, così come Lombardo ha giocato poco a Monopoli e Rossi non gioca una partita ufficiale da 13 mesi. In questi casi è importante che questi giocatori trovino una continuità importante in allenamento, più ancora che in partita”. E con un tour de force importante da affrontare è importante avere una rosa lunga e ben coperta, ma non sembra essere il caso della Samb: “Sicuramente altre squadre hanno più cambi, noi in questo momento siamo corti, soprattutto in certi reparti dovremmo sempre rimboccare le coperte a determinati giocatori per non fargli avere neanche un raffreddore”.

Zironelli è poi tornato sulla miracolosa vittoria di Gubbio: “Si è parlato troppo poco di quella che è una vera e propria impresa, non tante squadre vinceranno su quel campo e noi lo abbiamo fatto in 10. In questo momento i ragazzi sono resilienti, più ci sono difficoltà più ci impegniamo”. Ha poi sottolineato che uno dei fattori della vittoria è “il gruppo, che rispetto a inizio stagione è sempre più compatto. Anche gli argentini, che a inizio anno non parlavano la lingua, sono sempre più amalgamati con tutta la rosa. Lo testimonia anche l’impatto molto positivo che ha avuto De Ciancio nell’ingresso a freddo contro il Carpi al posto di Shaka”. E con un ambiente più fortificato la Samb è pronta per un girone di ritorno migliore di quello di andata.

