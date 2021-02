Fermo, un arresto per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

MACERATA – Il Comune di Macerata rinnova la convenzione con la Regione Marche relativa al Progetto di riorganizzazione del sistema bibliotecario che ha consentito, dal 2017, di mettere in campo una realtà di cooperazione che copre tutto il territorio marchigiano attraverso 250 biblioteche di enti locali, atenei, scuole e istituzioni culturali.

Il progetto, nel corso degli anni, ha permesso di implementare e diffondere sull’intero territorio provinciale i servizi della piattaforma digitale MediaLibraryOnLine Marche, connessa al rilascio di una tessera di iscrizione ai servizi culturali regionali, la card Marche Cultura, che, grazie ad un accordo con AMAT, consente di usufruire di ingressi scontati agli spettacoli della rete teatrale regionale e a chi si reca in biblioteca di iscriversi al servizio per poter fruire dai propri device di milioni di contenuti digitali culturali di alta qualità e di larga consultazione, di testate periodiche tra cui quotidiani e riviste da tutto il mondo, di e-book commerciali in prestito digitale delle maggiori case editrici nazionali.

Inoltre, durante il periodo legato all’emergenza sanitaria Covid-19 e alla chiusura delle biblioteche, l’ufficio regionale preposto al servizio ha messo in atto una serie di azioni che consente, alle biblioteche e ai Comuni di erogare i servizi della biblioteca digitale regionale anche da casa portando ad una crescita esponenziale del numero di utenti e di visualizzazioni sulla piattaforma.

“Stiamo lavorando affinché la biblioteca si apra sempre più al territorio e alla comunità – interviene l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Presto sarà varato un calendario con nuove iniziative rivolte a tutti, in grado di rispondere ai bisogni di un pubblico eterogeneo, e allo stesso tempo stiamo prendendo in esame e lavorando su tanti bandi e nuove opportunità anche in sinergia con l’Università di Macerata e realtà della nostra comunità. Penso ad esempio al bando del Cepel per ‘Città che legge’ o alle iniziative per l’anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri”.

Per usufruire del servizio di biblioteca digitale, disponibile per tutti i cittadini del territorio, basta inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comune.macerata.it, allegando la scansione di un proprio documento di identità valido e scrivendo nel testo cognome, nome, codice fiscale, mail e Comune di residenza, mentre per il ritiro della card Marche Cultura basta recarsi in biblioteca. Nel 2020 oltre 700 utenti hanno usufruito di questo servizio.