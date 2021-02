Grottammare, contagi in aumento, stretta sui controlli

GROTTAMMARE – Controlli serrati nelle zone e negli ambienti a rischio di contagio, l’Amministrazione comunale chiede tolleranza zero.

E’ questa la direzione assunta a seguito della riunione convocata questa mattina dal Prefetto di Ascoli Piceno, il quale ha comunicato il sensibile peggioramento del numero dei contagi in Provincia e la necessità di irrigidire i controlli da parte delle autorità locali.

Allertato successivamente il COC, in collegamento con la Polizia locale e la Protezione civile comunale, il sindaco Piergallini ha annunciato per il tardo pomeriggio la riunione con i titolari di tutte le attività commerciali a maggior rischio di assembramento, in particolare quelle legate alla somministrazione di alimenti e bevande (SAB). In programma, l’aggiornamento sui dati dei contagi e la necessità di rispettare e far rispettare più che mai i protocolli di sicurezza.

In linea con il forte aumento a livello provinciale, tra l’8 e il 14 febbraio nel comune di Grottammare è stato registrato un incremento dei contagi del 400%, ovvero da 6 a 27persone: “Ora la guardia deve essere più alta – precisa il sindaco Enrico Piergallini – quello che è cambiato rispetto a prima è la contagiosità delle nuove varianti del virus. Quindi, situazioni che prima erano tollerabili ora non lo sono più”.