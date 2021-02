Grottammare: pedone investito e tamponamento, intervengono Carabinieri e 118

GROTTAMMARE – I due sinistri stradali si sono verificati nella giornata di oggi 1 febbraio, a Grottammare. Nessun ferito nel primo tamponamento, avvento a poca distanza dal Municipio. Per i rilievi sono intervenuti sul posto i Carabinieri. Nel secondo, verificatosi nel tardo pomeriggio, un pedone è stato investito sul lungomare. Sul posto immediatamente i Carabinieri per effettuare i rilievi e un’ambulanza del 118 per soccorrere il ferito.