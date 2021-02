Lecce-Ascoli: probabili formazioni, numeri e curiosità. Il 21° turno in serie B

1988 Lecce-Ascoli apre la seconda giornata di ritorno: i marchigiani non vincono a “Via del Mare” dal 20 novembre 1988, 2-1 in serie A.

13/15 In Brescia-Cittadella saranno di fronte terza e prima cooperativa del gol nella Lega B 2020/21: 13 marcatori diversi in 20 giornate per le “rondinelle”, 15 per i granata veneti (capolisti della classifica, con i corregionali del ChievoVerona).

2,20/1,88 In Frosinone-Venezia di fronte due formazioni, i cui allenatori – Nesta e Zanetti – hanno il loro rendimento top in febbraio. 2,20 la media punti/partita del coach giallazzurro, con score di 7 successi, 1 pareggio e 2 sconfitte in 10 match disputati. Stesso discorso per le formazioni del mister arancioneroverde: 1,88 la sua media punti/partita, con bilancio formato da 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte in 9 incontri giocati.

16/17 Scontro salvezza Pescara-Reggina: di fronte secondo e terzo peggior attacco della Lega B 2020/21 dopo 20 giornate: 16 le reti segnate dal Pescara, 17 dalla Reggina (come Reggiana ed Ascoli). Peggio – con 15 – solo il Cosenza.

7/14 Big match a Monza: 7 gare utili consecutivi per i brianzoli (4 successi e 3 pareggi), 14 per la capolista Empoli (7 vittorie e 7 pareggi).

11/10 In Pordenone-Vicenza si misureranno la prima e terza formazione cadetta 2020/21 che ha totalizzato, dopo 20 turni, il maggior numero di pareggi: 11 per il Pordenone (come il Cosenza), 10 per il Vicenza (alla pari del Lecce).

33/34 In Reggiana-Virtus Entella a confronto la seconda e terza peggior difesa della Lega B 2020/21 dopo 20 giornate: 33 reti subite dai granata, 34 dai biancocelesti; peggio a 35 solo il Pescara.

Fonte Footballdata

Nella foto La Presse una sfida all’andata fra Saric e Henderson