Mantova-Samb: 20 rossoblù convocati. Parla Montero (Video)

(di Michele De Blasis)

Paolo Montero è tornato sulla panchina della Sambenedettese. Queste sono le sue parole nella conferenza stampa di vigilia al match contro il Mantova: “Abbiamo provato la difesa a tre, abbiamo poco tempo per provare altri meccanismi. Sono molto felice di essere tornato, vogliamo finire il campionato nelle prime 5/6 e non possiamo prendere più punti con le squadre che ci sono indietro con la classifica. Quando ho scelto di fare l’allenatore sapevo a cosa andavo incontro, ho fatto molta autocritica e nel calcio ogni dettaglio è importante. Io vivo il calcio come una passione, la parte più importante sono i tifosi: sono andato via col sorriso e sono tornato anche più felice di prima. Ai ragazzi ho detto di voltare pagina rispetto al passato, abbiamo un obiettivo da portare a casa e vogliamo riuscirci a tutti i costi. Ho ritrovato molto bene i ragazzi, è una squadra viva e vogliamo già dimostrarlo domani. So delle difficoltà del Mantova, ma vogliamo guardare solo a noi: questa partita può essere la svolta per noi perchè avremo tante partite in pochi giorni, sarà un bel test anche per me come allenatore. Domani Botta giocherà da seconda punta: con la qualità che ha deve giocare libero, ma facendo i movimenti giusti. La concentrazione deve essere il nostro fattore in più, essere forti mentalmente non è assolutamente semplice. Tutti dipende dall’aspetto mentale perchè la mente comanda il gruppo, io come i leader della squadra dobbiamo fare un gran lavoro sui più giovani”.

Michele De Blasis

ARTICOLI CORRELATI

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan