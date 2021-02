Mantova-Samb: un precedente rossoblu con il direttore di gara

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il signor Adalberto FIERO appartenente alla sezione di Pistoia è stato designato a dirigere i rossoblù nel match (a porte chiuse) del “Danilo Martelli” di Mantova contro i virgiliani locali, domenica 14 febbraio alle ore 17:30.

Suoi assistenti saranno il signor Luca TESTI della sezione di Livorno (Assistente 1) e il signor Marco LENCIONI della sezione di Lucca (Assistente 2).

Quarto Ufficiale sarà il signor Francesco LUCIANI della sezione di Roma 1.

IL DIRETTORE DI GARA

Il signor Adalberto FIERO, nato a Benevento e originario di Sant’Agata de’ Goti, è al terzo anno nella “C.A.N. C”.

Un precedente con la Samb:

6 dicembre 2020, serie C, 14a giornata, Triestina-SAMB 0-1 (Rete: 32st Facundo LESCANO. All. Samb: Mauro Zironelli).

Nessun precedente con il Mantova.

In questa stagione ha arbitrato 7 gare di campionato in serie C

(una vittoria in Casa, 4 pareggi, 2 vittorie in Trasferta);

3 rigori assegnati (1 squadra di Casa, 2 Ospiti);

Un’espulsione (squadra Ospite, “per doppia ammonizione”).

26 settembre 2020, 1a giornata, Lecco-Giana Erminio 1-0 .

. 11 ottobre 2020, 4a giornata, Cesena-FeralpiSalò 2-4 .

. 29 novembre 2020, 13a giornata, Bisceglie-Potenza 1-1 ( Rigore Potenza sullo 0-0, realizzato).

( Potenza sullo 0-0, realizzato). 6 dicembre 2020, 14a giornata, Triestina-SAMB 0-1 ;

; 19 dicembre 2020, 16a giornata, Catanzaro-Juve Stabia 2-2 ( Rigore Juve Stabia sullo 0-0, parato);

( Juve Stabia sullo 0-0, parato); 16 gennaio 2021, 19a giornata, J. Fano-Gubbio 1-1 ( Rigore A.J. Fano sullo 0-1, realizzato);

( A.J. Fano sullo 0-1, realizzato); 30 gennaio 2021, 21a giornata, Ravenna-Legnago 1-1 ( Espulsione Legnago sull’1-1 “per doppia ammonizione”).

Luigi Tommolini

Le altre designazioni della 24a giornata

(quinta giornata del girone di Ritorno) nel girone B di serie C

AREZZO-CARPI: Paride Tremolada di Monza;

LEGNAGO-PADOVA: Marco Ricci di Firenze;

MODENA-MATELICA: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore;

RAVENNA-TRIESTINA: Francesco Cosso di Reggio Calabria;

SUDTIROL-FERALPISALO’: Federico Fontani di Siena.

