Marche: ex Presidente Ceriscioli ricoverato per Covid

Arrivare in un giornata gelida alla Mole Vanvitelliana marchigiana e riscaldarsi l’animo alla Sala Vanvitelli dinanzi le foto di Letizia Battaglia. Puoi non capirne nulla di foto, obiettivi, macchinette, ma quello che immediatamente ti suonerà dentro è la capacità di guardare: un bambino, un raduno, uno scorcio apparentemente vuoto, un’emozione. Guardare è stata la sua attività principale, riuscita a materializzarsi in immagini straordinarie. In corso ad Ancona la mostra ”Letizia Battaglia. Storie di strada”, in programma dal 25 luglio 2020 al 2 aprile 2021; una grande retrospettiva con oltre 300 fotografie che ricostruisce per tappe e tematiche la la vita professionale della fotografa. La mostra, promossa dal Comune di Ancona, Assessorato alla Cultura, continua a completare un percorso espositivo che il comune di Ancona e Civita hanno voluto dedicare ai grandi maestri della fotografia del Novecento e contemporanea. Nata a Palermo nel 1935, l’artista ha raccontato la città in tutte le sue maestosità, sfumature, debolezze, decadenze: con occhi sinceri, distaccati, crudi e amorevoli. Verso una città ”malata” che le fa male toccare, ma dalla quale non riesce a staccarsi. Le stanze si susseguono in un perpetuarsi di volti truci, rivolte di piazza, soggetti femminili fotografati da ogni angoletto evolutivo, da vicino, vicinissimo, quasi a volergli entrare in corpo e farli parlare nel loro spietato silenzio. I suoi scatti sono diretti, poetici e veri; si distinguono da subito per il tentativo di catturare una potente emozione e quasi sempre una sentimento di pietas. I soggetti, scelti non affatto casualmente, hanno tracciato un’evoluzione finalizzata a rafforzare le proprie ideologie in meritò a società, impegno politico, realtà emarginate, violenza derivante da guerre di potere, emancipazione della donna. <<Consigli di fotografare tutto da molto vicino, a distanza di un cazzotto, o di una carezza>>, Letizia Battaglia.