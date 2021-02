Mariani e Pepe su dismissione deposito TUA di Teramo

Riceviamo e pubblichiamo.

“Con la scusa di voler razionalizzare le spese abbattendo i costi di gestione la TUA, di fatto, ha deciso di abbandonare Teramo dismettendo lo storico deposito dei mezzi, ex ARPA, sito in via Cavalieri di Vittorio Veneto, nel quartiere della Cona. In più analoga sorte toccherà alla sede di via Turati a Giulianova, segnale inequivocabile di quanto poco conti la provincia di Teramo per l’attuale governance” dichiarano, preoccupati, i Consiglieri Regionali Sandro Mariani (Abruzzo in Comune) e Dino Pepe (Partito Democratico).

“Non comprendiamo come mai l’azienda, di punto in bianco, abbia deciso di abbandonare il capoluogo che, con la sua posizione baricentrica rispetto all’intero territorio provinciale, rappresenta la migliore scelta logistica possibile per un deposito mezzi garantendo eguale copertura all’area montana e alla costa, alla vallata del Vomano ed alla Vibrata” proseguono i Consiglieri Regionali di opposizione. “In questo ultimo anno, fortemente segnato dalla pandemia, la TUA avrebbe sì dovuto procedere ad una razionalizzazione dei servizi, ma senza penalizzare in maniera diretta Teramo. E invece scopriamo, non senza stupore, che il solo ed unico problema che l’azienda ha nel teramano è rappresentato dalla sua storica sede che va chiusa! E noi che pensavamo che i problemi fossero invece i numerosi disservizi quotidiani propinati a studenti e pendolari, le corse ridotte al contagocce specie nelle aree montane, o i mezzi obsoleti quando non fatiscenti”.

“Invitiamo i vertici di TUA e della Regione Abruzzo a pensarci bene prima di dismettere servizi essenziali per la nostra provincia che gravitano sul capoluogo, generando economia e rappresentando, per giunta, la migliore soluzione logistica possibile solo per meri calcoli economici…e forse politici! Teramo non può subire questo ennesimo schiaffo da una maggioranza cieca e sorda ai suoi bisogni, i teramani stavolta non accetteranno questo ulteriore scippo ai danni della propria città, auspichiamo quindi un intervento anche dei rappresentanti teramani della maggioranza a difesa degli interessi del nostro territorio” concludono Mariani e Pepe.

