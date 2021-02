Modena-Samb 4-1. Tracollo rossoblù

ASCOLI PICENO – Voce ai protagonisti di Ascoli-Salernitana che ha visto la squadra campana battere all’inglese i marchigiani.

Due a zero per i granata di mister Castori con attimi di paura a quattro minuti dalla fine per il malore al giocatore polacco Patrick Dziczek, uscito in ambulanza dopo dieci minuti di soccorsi sull’erba del “Cino e Lillo Del Duca”.

Queste le dichiarazioni di Andrea Danzi a fine partita:

“Oggi ci siamo fatti sorprendere un po’ all’inizio, la Salernitana è una squadra forte e lo sapevamo, ma non siamo andati bene come al solito, poi ci siamo ripresi.

In vantaggio l’avversario si è chiuso un po’, gli spazi dietro ai centrocampisti riuscivamo a trovarli, ma forse potevamo aumentare il ritmo per provare a fare gol. Ora è importantissimo tornare a far punti e quella col Pordenone sarà una gara fondamentale come lo sono tutte”.

Vittorio Parigini ha commentato così la sconfitta subita con la Salernitana:

“E’ una sconfitta che pesa abbastanza perché in settimana ci eravamo preparati al meglio per vincerla, non è stata una delle nostre migliori partite, dispiace. La Salernitana è un’ottima squadra, si è chiusa molto bene dopo il vantaggio, abbiamo faticato a fare il nostro gioco.

L’episodio di Dziczek? Ero girato di schiena, avevo appena passato la palla a Cangiano, poi mi sono voltato, ho visto il ragazzo che si alzava e cadeva, Di Tacchio gridava e quindi mi sono precipitato subito a tenergli la lingua”.

