Nereto: minacce alla moglie dell’amante, giovane 20enne nei guai

NERETO – Una 20enne di Nereto è finita nei guai per minacce nei confronti della moglie del suo amante. Da quanto si apprende pare che la giovane, avrebbe più volte minacciato, sia tramite e numerosi sms sia con aggressioni fisiche, la sua vittima procurandole così un grave stato d’ansia e paura per la propria incolumità. Ora la giovane risulta indagata e dovrà rispondere per atti persecutori, violazione di domicilio, violenza privata, minaccia e porto di armi o oggetti atti ad offendere. A suo carico è stata emessa una misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa.