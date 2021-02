Nobile e Bentancur: la colpa è loro. Non chiedete l’abolizione della costruzione dal basso

(di Federico Principi)

Si sente spesso parlare di costruzione dal basso come di una moda del momento nel calcio. Molto spesso determinate critiche non sono supportate neanche da un abbozzo di analisi più o meno generale su come è diventato realmente il calcio degli anni 2020. Diventa quindi importante precisare una cosa: le dinamiche naturali del calcio contemporaneo, e non quelle indotte da indicazioni più artificiose degli allenatori, sono cambiate rispetto anche solo a dieci anni fa. Sono quindi le tattiche studiate dai tecnici a dover andare incontro alla mutazione naturale del calcio, e non viceversa.

Così molto spesso si fraintende la vera funzione della costruzione dal basso: e cioè uno strumento diventato ormai quasi necessario per impostare l’azione in modo pulito senza subire il crescente pressing delle squadre avversarie. Pressing che esso stesso non nasce principalmente dai dettami degli allenatori, ma anzi sono essi stessi ad aver capito che le sempre più elevate qualità atletiche dei calciatori permettono di poter aggredire in zone sempre più avanzate del campo.

Che cosa ha allora portato ai discussi errori, casualmente a pochissime ore di distanza l’uno dall’altro, di Tommaso Nobile contro l’Imolese e di Rodrigo Bentancur contro il Porto? Non è il concetto di costruzione dal basso che va messo in discussione, quanto piuttosto la sua applicazione pratica. Applicazione che può essere giusta o sbagliata sia da parte dei dettami degli allenatori, sia da parte delle letture individuali dei calciatori. Da una parte i tecnici hanno l’obbligo di proporre soluzioni che possano essere ambiziose ma comunque all’interno di un margine di comfort dei propri calciatori. Dall’altra parte questi ultimi devono saper leggere il gioco in molti suoi aspetti tra cui: il tipo di passaggio che arriva; la visione periferica dei movimenti dei compagni; la rapidità con cui l’avversario sta arrivando a pressare; il momento della partita e della stagione, soprattutto dal punto di vista psicologico.

Nel caso di Nobile si può sicuramente parlare di un portiere che, ancora giovane, troppo spesso confida in modo eccessivo sulle sue comunque ottime doti con i piedi. Non è la prima volta che l’estremo difensore rossoblù rischia di concedere un’azione come quella che ha portato al primo gol dell’Imolese. Senza dubbio sia Montero che Zironelli sono ed erano consapevoli di non avere grandi registi tra il roster dei difensori e sono felici di aver lasciato al loro portiere libertà di rischiare. Ma al contempo questo errore servirà forse a Nobile per abbassare, anche se non di molto, la soglia dei rischi corsi, senza però dover rinunciare alle sue qualità tecniche con i piedi, senza dubbio eccezionali per un portiere di Serie C.

Il caso di Bentancur è forse più legato all’inesperienza del suo allenatore. Andrea Pirlo fa bene ad essere un tecnico ambizioso, ma nel calcio è fondamentale sapersi muovere nelle zone grigie tra teoria e pratica. Così, anche nel caso di Bentancur contro il Porto, l’errore era nell’aria già da tempo: va osservato soprattutto come, nell’occasione specifica, l’uruguayano esegua un retropassaggio con eccessiva leggerezza in una zona non coperta dalla sua visione periferica, orientata verso il lato opposto e verso Chiellini. Si tratta di un errore gravissimo che solo in parte è imputabile a una forse eccessiva ricerca della Juventus della costruzione pulita in qualsiasi situazione. Un errore che anch’esso può fungere da lezione sia a Bentancur che al suo tecnico, ma che non deve ingannarci su un assunto fondamentale: non è la costruzione dal basso che è un concetto sbagliato, ma è la sua applicazione che va studiata correttamente da tutti i protagonisti in questione.

Federico Principi