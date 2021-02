Pescara: il Covid Hospital di Pescara al collasso, partono i trasferimenti all’Aquila

LORETO APRUTINO – Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 2 febbraio. Un 20enne operaio in un azienda agricola, ha perso tre dita mano mentre stava lavorando. Da quanto appreso, il giovane stava utilizzando una motosega circolare. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che si sono occupati del trasferimento presso il nosocomio pescarese. Il 20enne è stato operato chirurgicamente dai medici, che hanno potuto far altro che procedere con un’amputazione e sub amputazione a tre dita di una mano. Sulla dinamica dell’accaduto stanno indagando i carabinieri.