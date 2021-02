Pescara: scoperto laboratorio del crack, eroina sequestrata e 66enne denunciato

Riceviamo e pubblichiamo dall’On.le Valentina Corneli del M5S.

La cultura è il pilastro su cui poggia la società e, quindi, il Paese. Negli anni bui dell’ultimo Governo di centrodestra la scuola fu letteralmente smantellata con tagli abnormi, mentre il MoVimento 5 Stelle ora l’ha finalmente rimessa al centro dell’agenda politica. Con il Recovery Plan intendiamo destinare oltre 6,4 miliardi per la manutenzione degli edifici scolastici e gli interventi di efficientamento energetico, e 600 milioni per realizzare scuole nuove e moderne, con ambienti di apprendimento innovativi e più spazi verdi. Per un totale di oltre 7 miliardi, che sono risorse aggiuntive ai 28 miliardi previsti nel capitolo “Istruzione e Ricerca”. Tale afflusso, peraltro, si va ad aggiungere ai tanti investimenti già realizzati dal Governo in edilizia scolastica, tra cui 2 miliardi di risorse PON – Programma Operativo Nazionale – e altri 1,5 miliardi che abbiamo previsto nella legge di bilancio per il 2021. In Abruzzo a breve partiranno altri cantieri finanziati dal Ministero per 16.583.403,29 euro nell’ambito del Piano Regionale di Edilizia Scolastica 2018/2020. E sono contenta che a Teramo arriveranno anche i fondi del facciamo EcoScuola, una libera iniziativa del MoVimento 5 Stelle che promuove progetti di sostenibilità ambientale nelle scuole di tutta Italia, mettendo a disposizione 3 milioni di euro ricavati dalle restituzioni volontarie dei nostri stipendi. Tra i molti progetti ammessi a contributo c’è quello dell’Istituto comprensivo Zippilli-Noè Lucidi di Teramo che riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza 10 kW, il quale contribuirà al risparmio energetico e all’efficientamento della struttura nell’interesse di tutti. Per questo di recente ho scritto alla nostra Soprintendente ai beni culturali per accelerare il rilascio di tutti i nulla osta e le autorizzazioni necessarie, sperando che i lavori possano partire il prima possibile.