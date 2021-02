Sambenedettese: Zironelli si dimette

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Samb e Fano impattano 2-2 dopo un finale alquanto rocambolesco.

I rossoblu, in vantaggio nel primo tempo con Fazzi alla sua prima rete con la Samb, controllano la gara e si ritrovano in superiorità numerica a metà ripresa per l’espulsione di Nepi.

I padroni di casa, però, non approfittano del vantaggio numerico ed il Fano perviene al pareggio alla mezzora per un calcio di rigore fantomatico: il direttore vede un fallo del portiere Nobile quando invece l’estremo rossoblu aveva deviato la sfera di braccio con conseguente impatto fisico sull’avversario.

Dieci minuti più tardi i granata raddoppiano in seguito ad un’azione viziata da un vistoso fuorigioco non rilevato dall’Assistente 2 (questa l’impressione dalla Tribuna).

Sembra tutto finito e la beffa consumata quando ad una manciata di secondi dalla fine del recupero un fallo in area di Bruno su Fazzi “costringe” il direttore di gara, finalmente, ad indicare il dischetto.

Sulla palla va Lescano che realizza il gol del definitivo pareggio.

La Samb impatta dopo dieci gare (6 vittorie e 4 sconfitte) mentre il Fano resta ancora imbattuto nel 2021 (2 vittorie e 4 pareggi).

Domenica prossima, 14 febbraio ore 17:30, i rossoblu saranno impegnati in trasferta al “Martelli” di Mantova.

FINALE SAMB-AJ FANO 2-2

LIVE MATCH

49 PAREGGIO SAMB! Lescano su calcio di rigore pareggia prima del triplice fischio dello scarso Frascaro di Firenze

46 nel Fano esce Barbuti per Montero

45 quattro minuti di recupero

43 espulso per proteste Mauro Zironelli

43 ammonito Scimia per essersi tolto la maglia

42 vantaggio del Fano con Scimia che finalizza un’azione partita in netto fuorigioco

40 fallo di mano in area granata di Brero. L’arbitro non vede

35 doppia sostituzione Samb: escono D’Angelo e Lombardo per De Ciancio e Trillò

34 ammonito D’Angelo

33 nel Fano esce Ferrara per Scimia

32 pareggio del Fano con Barbuti su calcio di rigore per fallo di Nobile

30 Angiulli tira dai venti metri, Viscovi si distende a terra e devia di pugno

23 ammonito Brero del Fano

21 Fano in dieci. Espulso Nepi (“che caxxo fischi” ha esclamato nei confronti del direttore di gara)

14 nel Fano esce Gentile per Marino

7 nella Samb esce Padovan per Chacon

6 ammonito Padovan

1 calcio d’inizio Fano

Nel Fano esce Valeau per Rodio

SECONDO TEMPO

48Termina il primo tempo con la Samb meritatamente in vantaggio

Infortunio a Viscovi. Il direttore di gara assegna un altro minuto di recupero

47 ammonito Angiulli

46 Bacio Terracino sul fronte sinistro cerca l’angolo rasoterra più lontano. Blocca l’estremo avversario

2 minuti di recupero

45 tiro di Padovan dal limite dell’area fronte destro, fuori di poco sul secondo palo

34 SAMB IN VANTAGGIO: cross dalla destra di Lombardo verso la fascia opposta dove Fazzi di testa in diagonale supera Viscovi. Prima rete per il neo rossoblu

32 dai venticinque metri Angiulli scarica il sinistro. Para a terra l’estremo fanese

27 dall’angolo fronte d’attacco sinistro, Padovan anticipa di testa Bruno sul primo palo e indirizza sul montante più lontano: fuori di poco

27 primo angolo della gara. E’ a favore della Samb

Metà tempo trascorso, le due squadre sono ancora in fase di “studio”

11 ammonito D’Ambrosio per un fallo al limite dell’area su Barbuti

8 il primo tiro in porta del match è della Samb: da Angiulli a Padovan al limite dell’area, blocca la sfera a terra Viscovo

calcio d’inizio Samb

PRIMO TEMPO

CRONACA

IL TABELLINO

San Benedetto del Tronto – Stadio “Riviera delle Palme”

Domenica 7 febbraio 2021 – ore 20:30

23a giornata (quarta di Ritorno) – Serie C girone B

SAMB – AJ FANO 2 – 2 (pt 1 – 0)

Reti: 34pt Fazzi; 32st rigore Barbuti, 42st Scimia, 49st rigore Lescano

SAMB (3-4-2-1) A.J. FANO (3-5-2) Nobile Viscovo Cristini Cason D’Ambrosio Brero Enrici Bruno Fazzi Ferrara (33st Scimia) D’Angelo (35st De Ciancio) Gentile (14st Marino) Angiulli Amadio Lombardo (35st Trillò) Carpani Bacio Terracino Valeau (1st Rodio) Padovan (7st Chacon) Nepi Lescano Barbuti (46st Montero) A disposizione

Laborda, Fusco, Biondi, Serafino, Mehmetaj, De Goicoechea, Liporace A disposizione

Santarelli, Meli, Cargnelutti, Sbarzella, Sarli, Mainardi, Martella, Busini Allenatore Mauro Zironelli Allenatore Flavio Destro

ARBITRO: Emanuele FRASCARO della sezione di FIRENZE.

Assistenti: Matteo PRESSATO (Ass. 1) e Marco CERILLI (Ass. 2) entrambi della sezione di LATINA.

Quarto ufficiale: Costantino CARDELLA della sezione di TORRE DEL GRECO.

Ammoniti: 11pt D’Ambrosio (S), 47pt Angiulli (S); 6st Padovan (S), 23st Brero (AJF), 34st D’Angelo (S), 43st Scimia (AJF).

Espulsi: 21st Nepi (AJF), 43st l’allenatore Zironelli (S)

Angoli: 3 – 3 (pt 1 – 0).

Recupero: 3pt, 4st.

NOTE: gara a “Porte Chiuse” causa CoViD19. Samb in maglia blu con inserto verticale centrale rosso, pantaloncini e calzettoni blu, portiere in Verde. Alma Fano in completo Bianco, portiere in Grigio. Terna Arbitrale in divisa “Rosso Porpora”. Calcio d’inizio Samb che attacca da destra a sinistra rispetto la nostra postazione in Tribuna Stampa. Cielo coperto, ventilazione quasi nulla. Temperatura circa 14°C. Terreno in buone condizioni.

ARTICOLI CORRELATI

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan