San Benedetto del Tronto: ancora un’auto in bilico nel parcheggio zona Ragnola

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il fatto è avvenuto quest’oggi, giovedì 11 febbraio, nel parcheggio di fronte al pub pizzeria Florentia, all’altezza della Statale 16, in zona Ragnola. Un’auto si è ritrovata in bilico in quanto, il parcheggio rialzato, non sarebbe stato dotato di muretto o paletti di protezione. Da quanto appreso pare che non sia il primo episodio.