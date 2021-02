San Benedetto del Tronto: appiccava incendi sul treno danneggiando suppellettili, denunciato 57enne

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un 55enne, di origini campane, è stato rintracciato e tratto in arresto per il reato di truffa aggravata in concorso, commesso a Bologna nel 2016. I Carabinieri lo hanno condotto in caserma e poi accompagnato presso la propria abitazione, dove sconterà la pena agli arresti domiciliari.