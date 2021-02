Sant’Omero: incidente sulla Bonifica, sul posto eliambulanza del 118 e carabinieri

In occasione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, e in concomitanza con la cerimonia d’inaugurazione del Corso di Laurea in Infermieristica per l’anno accademico 2020/2021 dell’Università degli Studi de L’Aquila – sede di Teramo – mercoledì 10 febbraio alle ore 10.30 nell’Aula Convegni dell’Ospedale Mazzini di Teramo si terrà il convegno “La relazione di fiducia alla base della Cura dei malati”.

L’evento, che sarà trasmesso anche in diretta streaming YouTube e Facebook, è organizzato da ASL Teramo, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Università degli Studi de L’Aquila, Università degli Studi di Teramo e dalla Diocesi di Teramo-Atri.

La giornata, oltre a numerosi interventi, prevede la Lectio Magistralis “Prendersi cura del bambino” tenuta da Mariella Enoc, Presidente del più grande Policlinico e Centro di Ricerca Pediatrico in Europa, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, con il quale la ASL di Teramo ha appena stipulato una importante convenzione per garantire le migliori cure ai piccoli pazienti della provincia teramana.

Alla giornata di studi, oltre al Direttore Generale della ASL di Teramo Maurizio Di Giosia e ai Direttori Sanitario e Amministrativo Maurizio Brucchi e Franco Santarelli, saranno presenti il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, i Magnifici Rettori dell’Università dell’Aquila e di Teramo Edoardo Alesse e Dino Mastrocola, il Direttore del Dipartimento di Sanità Regionale Claudio D’Amario, l’Assessore alla Salute della Regione Abruzzo Nicoletta Verì e S.E. monsignor Lorenzo Leuzzi, Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri.