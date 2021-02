Serie C: SudTirol-Matelica 4-2

BOLZANO – Seconda trasferta consecutiva per il Matelica che al Druso di Bolzano nell’anticipo delle 12:30 è costretto ad arrendersi nella tana della capolista SudTirol.

Entrambe le formazioni vogliose di riscatto, altoatesini per la frenata del Recchioni con la Fermana, marchigiani per il gol al fotofinish di Scarsella che domenica scorsa aveva impedito loro di portare a casa un meritatissimo punto nella tana dei Leoni del Garda della FeralpiSalò.

Divise in classifica da 10 punti, entrambe biancorosse, all’andata le due squadre si erano spartite la posta con il botta e risposta firmato Casiraghi e Balestero.

Per la sfida di oggi Mister Colavitto era costretto a rinunciare allo squalificato Volpicelli e a Mbaye, out per un problema ad una mano. Tre le novità, una per reparto: in avanti esordio dal primo minuto per l’attaccante Alberti, in mediana fiducia a Pizzutelli (Bordo alle prese con una botta ricevuta nell’ultimo match), in difesa spazio a Zigrossi al posto di Magri. Diversi i cambi nell’undici iniziale anche per mister Vecchi rispetto al match di tre giorni fa con i canarini: turnover quasi obbligatorio visti gli impegni ravvicinati, ma di certo favorito anche dall’ampiezza e dalla qualità della rosa a disposizione, una delle più attrezzate per il salto di categoria. Esordio dal primo minuto anche tra le fila locali per l’ultimo arrivo Morelli, in avanti tandem offensivo composto da Odogwu-Rover.

I padroni di casa passavano subito in vantaggio grazie alla micidiale punizione di Voltan, gli ospiti provavano per tutta la prima frazione a rimettersi in carreggiata sfruttando gli sprazzi e le ripartenze di Balestrero, Moretti e Leonetti e la buona verve della catena di destra con Tofanari e Calcagni. Il Matelica protestava sul finale di tempo per un atterramento in area del proprio numero 11, Scarpa lasciava proseguire.

Nella ripresa pronti via e la girata di Alberti e la punizione di Pizzutelli provavano subito a portare pericoli dalle parti di Poluzzi. A cavallo del quarto d’ora il SudTirol imprimeva la svolta decisiva al match con un micidiale uno due. La parabola di Beccaro e l’incornata vincente del neo entrato Marchi portavano infatti il punteggio sul 3-0 per la squadra di casa.

Il Matelica era ancora vivo e con Leonetti si riportava sotto al 28’ st, ma appena un giro di lancette dopo era Karic a incunearsi tra le maglie della difesa marchigiana ed arrotondare il punteggio sul 4-1.

Nel finale era la traversa a dire no a Tait, mentre la bella punizione di Pizzutelli si perdeva sul fondo. In pieno overtime Leonetti (quarto gol nelle ultime tre partite) griffava il definitivo 4-2.

Subito testa a domenica, quando si tornerà di nuovo in campo. Per il Matelica sarà derby: i biancorossi affronteranno infatti in casa all’Helvia Recina la sorprendente Vis Pesaro, capace domenica scorsa di battere la vice capolista Modena.

La cronaca

Prima frazione

1’pt debole colpo di testa di De Santis

7’ pt diagonale di Rover a fil di palo

8’ pt GOL!! Vantaggio per i padroni di casa con la punizione firmata Voltan

19’ pt buona combinazione sulla corsia di destra, assist di Balestrero per Alberti, para Poluzzi

21’ pt Leonetti in profondità per Moretti, conclusione sul fondo

23’ pt Zigrossi fa buona guardia su Voltan poi è Alberti a scagliare un fendente dalla distanza alto sulla traversa

36’ pt contropiede Balestrero, fermato al limite, poi bella parata di Cardinali su Beccato

38’ pt atterrato Balestero in area

41’ pt sugli sviluppi di una punizione prova Calcagni dal limite, sul fronte opposto cerca il raddoppio Voltan

Seconda frazione

2’ st Subito Alberti prova la girata

3’ st punizione Pizzutelli alta

15’ st GOL!! Beccaro dalla sinistra lascia partire un diagonale che si insacca alle spalle di Cardinali

20’ st GOL! Il colpo di testa del neo entrato Marchi porta i padroni di casa sul triplo vantaggio

28’ st GOL!! Leonetti accorcia le distanze

29’ st GOL!! Tornano subito sul triplo vantaggio gli altoatesini con Karic che sfrutta un errato disimpegno della retroguardia matelicese

36’ st traversa di Tait

46’ st punizione di Pizzutelli out

48’ st GOL!! Accorcia ancora Leonetti

IL TABELLINO

CAMPIONATO SERIE C, GIRONE “B”

XXII^ GIORNATA

SUDTIROL – MATELICA 4-2

SUDTIROL (4-3-1-2): 1 Poluzzi; 20 Morelli, 23 Malomo (34’ st 4 Curto), 5 Vinetot, 3 Fabbri; 30 Beccaro (23’ st 14 Karic), 8 Gatto, 21 Tait; 7 Voltan (16’ st 17 Casiraghi); 18 Rover (16’ st 32 Marchi), 9 Odogwu (23’ st 11 Fishnaller). A disposizione: 12 Pircher, 22 Meneghetti, 2 El Kaouakibi, 13 Davi, 17 Casiraghi, 19 Greco, 29 Magnaghi. Allenatore: Stefano Vecchi.

MATELICA (4-3-3): 1 Cardinali; 14 Tofanari, 9 Zigrossi (8’ st 18 Magri), 4 De Santis (39’ st 27 Maurizii), 3 Di Renzo (8’ st 16 Baraboglia); 19 Calcagni (17’ st 21 Peroni), 8 Pizzutelli, 11 Balestrero; 17 Moretti, 29 Alberti (8’ st 5 Bordo), 10 Leonetti. A disposizione: 28 Vitali, 2 Fracassini, 13 Santamarianova, 23 Franchi, 26 Ruani, 27 Maurizii. Allenatore Gianluca Colavitto.

ARBITRO: Sig. Eugenio Scarpa della sezione di Collegno.

ASSISTENTI: Sig.ri Fabrizio Giorgi della sezione di Legnano e Veronica Martinelli della sezione di Seregno.

QUARTO UOMO: Sig. Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa.

RETI: 8’ pt Voltan, 15’ st Beccaro, 20’ st Marchi, 28’ st e 48’ st Leonetti, 29’ st Karic.

NOTE: gara a porte chiuse; ospiti in divisa verde con pantaloncini e calzettoni verdi e portiere giallo; locali in divisa bianca pantaloncini e calzettoni bianchi e portiere nero; corner 4-1; ammoniti Fishnaller, Morelli, Alberti e Leonetti; recupero 2’ pt, 4’ st.

