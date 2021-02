Situazione all’Aeroporto d’Abruzzo

Al centro dell’incontro del deputato Antonio Zennaro (Lega) con il sindaco del comune di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, che si è tenuto questa mattina presso la sede del Municipio, c’è stata la proposta di istituire una stazione della Polizia di Stato, oggetto dell’interrogazione che lo stesso Zennaro ha presentato il mese scorso al Ministro dell’Interno, insieme ai colleghi Bellachioma e D’Eramo.

“Lavoreremo su tutti i livelli istituzionali e in sinergia con l’amministrazione comunale per raggiungere l’obiettivo di un distretto di Polizia a Martinsicuro” – ha dichiarato il deputato Zennaro – “Abbiamo condiviso l’esigenza di agire in rete affinchè si possano creare le giuste premesse per incrementare il numero di forze dell’ordine sul territorio, andando anche ad aumentare l’organico della locale stazione dei Carabinieri, per garantire maggiore sicurezza pubblica e contrastare la delinquenza in modo decisivo. Con il sindaco abbiamo inoltre affrontato i temi che riguardano il potenziamento infrastrutturale e turistico della città, su cui bisogna fare squadra per dare esecuzione a importanti progetti di rigenerazione dell’area urbana.”