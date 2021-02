Teramo: 36enne si spara un colpo di fucile alla testa, interviene il 118

TERAMO – Sono finiti nei guai i due pescaresi di 45 e 50 anni che, qualche mese fa, avrebbero tentato di truffare un’anziana donna di 85 anni. I due, con la scusa di consegnare alcune buste della spesa da parte di un supermercato solidale, si sarebbero introdotti in casa ma non avendo trovato nulla di valore, sarebbero poi fuggiti. La donna ha lanciato l’allarme ai Carabinieri, una volta accortasi che nelle buste non c’erano generi alimentari ma solo fogli di giornale accartocciati. I militari sono riusciti ad identificare e rintracciare i due truffatori, grazie alla presa visione delle telecamere di video-sorveglianza presenti nella zona. I due sono stati denunciati per tentata truffa in concorso.