Teramo: presa la ladra dei profumi, denunciata 22enne

TERAMO – Durante una serie di controlli eseguiti dai Carabinieri di Castelnuovo Vomano, una donna di 22 anni è stata denunciata per furto aggravato. Da quanto appreso, la donna sarebbe risultata essere la ladra seriale di profumi che in data, 5 e 12 febbraio, avrebbe sottratto in una profumeria della merce nascondendola nella borsa. Grazie alla presa visione delle telecamere di sorveglianza, i militari sono riusciti a risalire al colpevole. La donna è stata fermata mentre passeggiava a Castellalto lungo la Statale 150.