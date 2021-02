Tragedia MP “Rodi”: una mostra a San Benedetto del Tronto. Nel 1970 morirono 10 persone

Si transita con catene su A24 e A25, pericolo ghiaccio

L’attesa ondata di maltempo è arrivata puntuale in Abruzzo portando la neve fin quasi sulla costa: le autostrade A24, A25 e A14 sono transitabili con catene o pneumatici da neve; la temperatura più bassa registrata nella scorsa notte è -9,8 gradi a Campo Imperatore a 2.132 metri di quota.

Dalla notte scorsa nevica in quasi tutta la regione dai 100-200 metri in su anche se con accumuli non consistenti.

Nevicate si registrano nell’aquilano, nella Marsica, nel teramano e nell’entroterra pescarese e in tutto il chietino compreso il capoluogo dove la neve interessa lo Scalo e la parte alta.

Sulla A25 si registra neve tra Pescina (L’Aquila) e Torre de’ Passeri, mentre c’è nevischio tra Torre de’ Passeri e bivio A25/A14 e tra Pescina e bivio A25/A24 Roma-Teramo.

Sulla A24 c’è neve tra Assergi (L’Aquila) e il bivio A24/SS 80 (sgc Giulianova), nevischio tra Assergi e Carsoli (L’Aquila), oltre alla nebbia a banchi tra Assergi e Valle del Salto (Rieti) con visibilita’ 90 metri.

Sul tratto abruzzese della A14 c’è nevischio nei tratti tra Porto Sant’Elpidio e Pescara Nord e tra Ortona (Chieti) e Vasto Nord (Chieti), mentre nevica nei tratti tra Pescara Nord e Ortona e tra Vasto Nord e Vasto sud.

Considerando la giornata semi festiva con uffici e quasi tutte le scuole chiuse, oltre alle zone rosse istituite nelle province di Pescara e Chieti, il traffico è scarso.

Qualche problema si registra invece sul fronte della circolazione nelle zone pedemontane e montane per neve e ghiaccio.

In vista di un ulteriore abbassamento delle temperature gli operai comunali delle maggiori città sono stati allertati per la pulizia delle strade con l’utilizzo del sale in vista delle gelate della prossima notte. (ANSA).

