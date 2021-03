700 nuovi positivi oggi nelle Marche.

MARCHE: Sono 700 i nuovi casi di contagio al Covid registrati nelle Marche comunicati oggi 21 marzo 2021 Il Servizio Sanità della Regione Marche, nelle ultime 24 ore hanno testato 5206 tamponi: 2893 nel percorso nuove diagnosi, di cui 877 nello screening con percorso Antigenico, e 2313 nel percorso guariti. Attualmente i positivi/testati pari al 24,2%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 700,di cui 172 in provincia di Macerata, 209 in provincia di Ancona, 205 in provincia di Pesaro-Urbino, 61 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ascoli Piceno e 24 fuori regione. Questi casi soggetti sintomatici rilevati sono contatti domestico 208 casi , contatti stretti di casi positivi 247 , contatti lavorativi 30, contatti in ambiente sociale 4, contatti assistenziale 2 casi rilevati, contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione 1 caso rilevato, screening percorso sanitario 3 casi e 3 casi provenienti da fuori regione. Per altri 118 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 877 test e sono stati riscontrati 69 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari all’8%.