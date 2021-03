Abruzzo: 41 comuni in zona rossa

ABRUZZO: Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio ha firmato la nuova ordinanza per gli altri comuni in cui sono in vigore le maggiori restrizioni che passano in zona rossa : Martinsicuro, Colonnella, Nereto, Morro D’Oro. Mentre nel territorio Aquilano si aggiungono: Pratola Peligna e Prezza, Montazzoli nel chietino. Con il provvedimento attuale tutti i comuni abruzzesi con maggiori restrizioni avranno regole simili a quelle nazionali, dalle 5 alle 22, una sola volta al giorno, in massimo due persone, andare a trovare a casa amici e parenti all’interno del territorio comunale. Per il resto si può uscire di casa solo per motivi di lavoro, salute o necessità con autocertificazione.