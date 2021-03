Abruzzo: Ad Avezzano 15enne si lancia sotto il treno e si salva

SPOLTORE: I cittadini di Spoltore per prelevare contanti devono spostarsi in altri paesi Villa Raspa o Santa Teresa senza contare dei disagi procurati soprattutto agli anziani. La denuncia è dei consiglieri di InComune : Marina Febo, Andrea Sborgia e Giancarlo Febo “Un servizio pubblico essenziale che Poste Italiane ha smesso di garantire da quando, oltre 4 mesi fa, il vecchio e unico sportello di bancomat presente nella filiale di Via Fonzi scalcinato e spesso bloccato, è stato preso d’assalto dai ladri e mai più sostituito. Purtroppo sono rimasti inascoltati tutti gli appelli a Poste Italiane che ormai appare sempre di più come una S.p.A. interessata alle logiche del profitto piuttosto che al servizio pubblico da rendere alla collettività, come era un tempo. Abbiamo presentato una mozione al Consiglio comunale con la quale chiediamo al Sindaco e alla Giunta di mettere a disposizione una delle stanze del Municipio che hanno l’accesso sulla strada o uno dei locali di proprietà comunale presenti nel capoluogo per ospitare, anche temporaneamente, un bancomat, avviando senza indugio un avviso pubblico per verificare le manifestazioni di interesse di Poste Italiane e altri istituti di credito.”