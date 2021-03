Abruzzo: Da oggi 17 comun tornano n zona arancione

PESCARA: Da oggi, lunedì 22 marzo, tornano nella zona arancione l’intera l’area di Chieti e Pescara, ad esclusione dei comuni di Montesilvano e Città Sant’Angelo. Zona arancione per 3 comuni in provincia di Teramo: Silvi, Pineto e Roseto Degli Abruzzi. 7 nella provincia di Chieti: San Giovanni Teatino, Francavilla, Lanciano, Ortona, Bucchianico e Miglianico. 5 comuni della provincia di Pescara: Pescara, Cepagatti e Spoltore, Castiglione a Casauria e Pianella e 4 nell’Aquilano: Ovindoli, Rivisondoli, Cagnano Amiterno e Ateleta. In totale tornano in arancione 19 comuni abruzzesi. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dal presidente regionale Marco Marsilio che ha validità fino al 28 marzo. Le regole per le zone rosse in questi Comuni non sono le stesse previste dal Decreto Draghi, ma quelle già in essere da tempo in Abruzzo. L’ordinanza è stata firmata sul dato di contagiosità Rt sceso in Abruzzo sotto 1 (0,96) . Nella provincia aquilana l’ indice Rt più alto, si presenta a Tagliacozzo, Castel di Sangro e Celano. Il presidente della regione Marsilio spiega: “Se non ci fosse stato il decreto Draghi che ci impone di restare in arancione fino a Pasqua saremmo potuti andare addirittura in zona gialla”.