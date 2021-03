Abruzzo: Focolaio in un asilo

L’AQUILA: Un potenziale focolaio nell’asilo dove il sindaco, Pierluigi Biondi, e la Asl hanno emesso un’ordinanza della chiusura sino al prossimo 6 aprile all’Istituto Suore Zelatrici Sacro Cuore Ferrari di San Gregorio. Tutte le operatrici e gli ospiti dell’annesso istituto saranno posti in quarantena. “Sino al pronunciamento del personale sanitario le suore, le ragazze e i ragazzi che risiedono nella struttura non potranno uscire né ricevere visite: è in corso un’indagine epidemiologica per ricostruire la catena dei contatti e saranno sottoposti a tampone molecolare da parte della Asl. Nessuna delle religiose”, ribadisce il sindaco Biondi, “secondo una prima ricostruzione della Asl, avrebbe avuto contatti diretti con i bimbi ma in via del tutto precauzionale ho disposto la chiusura del plesso in attesa di ulteriori accertamenti”. Entro questo fine settimana si effettueremo uno screening con test antigenici rapidi dedicato alla popolazione e a quanti hanno avuto modo di frequentare l’asilo nei giorni scorsi. La campagna di test sarà aperta a tutti, tranne i minori di sei anni, chiunque abbia sintomi da Covid-19, chiunque in malattia per qualsiasi altro motivo, chiunque sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta, chi sia in quarantena o in isolamento e chiunque abbia già programmato una data per un tampone.