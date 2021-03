Abruzzo: Martinsicuro una delle località più colpite

L’AQUILA: Mentre la curva del contagio da Covid in Abruzzo continua a registrare segnali di decrescita, si registra un lieve nuovo aumento dei ricoveri. Sono 353 i nuovi casi emersi dall’analisi di 5.523 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 6,39%, in calo dell’1,22% rispetto al giorno. Sono stati eseguiti 2.381 tamponi antigenici, dove la percentuale di positività scende a 4,46%. Dopo giorni in cui il numero dei guariti era sempre molto alto, oggi se ne sono registrati solo 35 che portano il totale e 49.327. I positivi continuano a crescere di 309 unità, arrivando a 11.182. Ci sono anche 9 nuovi decessi che portano il totale a 2.016. In area medica sono ricoverate 671 persone. In terapia intensiva ci sono 85 pazienti.