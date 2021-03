Abruzzo: Minaccia i genitori, giovane arrestato

L’AQUILA: Alessandro Grimaldi, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila ha annunciato: “Servono ancora due, tre mesi di sacrifici, per evitare di inseguire il virus, che nel frattempo sta mutando, per arrivare all’inizio dell’estate. La fase critica, non è ancora passata. In provincia dell’Aquila non si intravede un calo del numero dei contagi, al contrario si registra una leggera ascesa. Difficile stimare quando l’Abruzzo uscirà dall’allerta massima: le zone rosse abbattono la mortalità, ma al momento non possiamo abbassare la soglia di guardia: gli abruzzesi dovranno fare rinunce e sacrifici, a partire dal distanziamento, ancora per un po’. L’obiettivo è superare la soglia di giugno quando, complice la vita all’aria aperta, le temperature miti e l’incremento della campagna vaccinale, i contagi dovrebbero scendere.” Nel contesto Grimaldi spiega ancora: “Dobbiamo vaccinare il maggior numero di persone. In caso contrario, volendo affrettare i tempi, rischieremmo di inseguire il virus dando allo stesso la possibilità di diventare più contagioso e aggressivo, come nel caso della variante sudafricana”.