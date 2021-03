Abruzzo: Multato un bar per aver violato l’orario di chiusura

SILVI: E’ stato multato il titolare di un bar che in zona rossa dopo le 18:00 continuava a servire i clienti. L’uomo, è stato così sanzionato ed al locale è stata imposta la prevista chiusura per cinque giorni. I Carabinieri sono riusciti a identificare almeno quattro clienti, sanzionati anche loro. Complessivamente sono state elevate multe per circa 2.000 euro. E i Carabinieri di Giulianova, in stretta collaborazione con i colleghi di Tortoreto, sono riusciti ad individuare coloro che nei giorni scorsi hanno organizzato una festa all’interno di una scuola di danza giuliese, anch’essa individuata senza incertezze. Gli accertamenti ancora in corso stanno permettendo di individuare tutti i partecipanti. A partire da questa settimana, i controlli anti pandemia saranno intensificati, svolti in orario sia diurno che notturno per segnalare i comportamenti delle norme anti Covid attualmente in vigore, così rendendo l’attività di prevenzione ancor più efficace ed incisiva, a beneficio della salute pubblica e della collettività.