Abruzzo: Nel 2022 il primo forno crematorio

ORTONA: La Guardia di Finanza di Pescara ha sequestrato ad Ortona un terreno di 7000 m2 utilizzato da una società per la rivendita di autoveicoli che non ha mai dichiarato al fisco. L’attenzione delle fiamme gialle è stata attratta dalle numerose autovetture in pessime condizioni, smontate, localizzate all’interno di una struttura recintato. Con un sopralluogo è venuto fuori che non c’era nessuna autorizzazione per l’esercizio dell’’attività, e che la stessa non era classificata come centro di stoccaggio o discarica.

I finanzieri, hanno così bloccato l’illecito smaltimento di oltre 190 tonnellate di rifiuti speciali, costituiti da 130 veicoli fuori uso di cui alcuni privi di targa e mancanti di parti, cumuli di pneumatici e parti di ricambio di autoveicoli. Tutto in stato di abbandono: raccolta o liquidi pericolosi contenuti nei mezzi, con il rischio di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere. La Guardia di Finanza, ha denunciato il proprietario del terreno per la realizzazione di una discarica abusiva e proceduto nell’ applicare la misura cautelare del sequestro preventivo all’intera area e ai rifiuti speciali ivi contenuti.