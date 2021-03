Abruzzo: Perseguita l’ex e viene arrestato

CONTROGUERRA – Venerdì 26 marzo, alle ore 21, in collegamento streaming dalla pagina Facebook Bellavita Controguerra, la locale Amministrazione comunale – Assessorato alla Cultura presenta il secondo appuntamento dell’iniziativa dal titolo “Alle 9 della Sera”.

Il progetto, elaborato dal Vicesindaco e Assessore alla Cultura Fabrizio Di Bonaventura, avrà come tema della serata “Scopriamo l’Abruzzo. I luoghi nascosti, una gita a Pasquetta” con la partecipazione dello storico, scrittore e giornalista Sandro Galantini.

«Prima della pandemia eravamo soliti organizzare questo appuntamento, seguito sempre con grande partecipazione, negli ambienti dell’enoteca comunale di Controguerra. L’emergenza sanitaria ovviamente non lo consente. Comunque – dichiara Di Bonaventura – abbiamo predisposto, come per tutte le altre iniziative, una diretta Facebook che in ogni caso consentirà di conoscere, grazie anche alle immagini, luoghi della nostra regione poco noti per quanto straordinariamente belli. Abbiamo già registrato numerosissime adesioni e sono sicuro che la serata piacerà perché si preannunciano contenuti davvero intriganti. E in proposito sono felice che Sandro abbia accolto l’invito di partecipare per la quarta volta su questo tema sia perché ci propone ogni volta un Abruzzo che stupisce per i suoi giacimenti naturali, storici e culturali, e sia perché – prosegue il Vicesindaco – lui è tra le poche persone in grado di raccontarlo in modo convincente e coinvolgente. In ognuna delle scorse edizioni, infatti, i luoghi e le aree proposte sono stati un invito al piccolo viaggio da molti in effetto raccolto nel periodo di Pasquetta. Adesso muoversi non è possibile per cui di ciò che verrà illustrato dovremo fare tesoro per quando ci sarà data, spero presto, la possibilità di effettuare gite fuori porta». Durante la serata Galantini sarà accompagnato, nelle vesti di moderatore, dal giornalista Lino Nazionale, che dialogherà con l’ospite della serata.