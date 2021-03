Abruzzo: Sanzione per un barbiere abusivo

GISSI: La Guardia di Finanza della Compagnia di Vasto, hanno scoperto un barbiere che riceveva i propri clienti in un locale allestito come una vera e propria barberia. Le Fiamme Gialle avevano notato a Gissi un sospetto con qualche appostamento. L’acconciatore abusivo, aveva cessato l’attività da circa 15 anni, ma continuava ad offrire servizio ai clienti a prezzi inferiori rispetto alle altre attività. I suoi clienti erano ignari che da 15 anni non svolgesse più l’attività, poichè l’acconciatore emetteva a richiesta anche la ricevuta. Per l’esercizio abusivo dell’attività di barbiere parte la sanzione pecuniarie da 500,00 a 10.000,00 euro. Ulteriori approfondimenti saranno effettuati nei confronti del barbiere, al fine di ricostruire i redditi sottratti al fisco per recuperarne la tassazione.