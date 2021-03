Abruzzo: Trovato morto nel terminal bus un’ambulante 37enne

ROSETO DEGLI ABRUZZI: Era ricoverata al Covid Hospital di Giulianova, non c e l’ ha fatta Enrichetta Iacovone, aveva 67 anni e insegnava alla scuola primaria D’Annunzio dell’Istituto Comprensivo Roseto 1. Tutta Roseto piange una maestra piena di vita e di civiltà. Una lettera che che ha scritto il figlio al sindaco Sabatino Di Girolamo:” Le scrivo in merito a quello che credo sia stato da parte della sua istituzione un atto di assoluto mancato adempimento nello svolgimento della primaria delle funzioni di sindaco, ossia la salvaguardia della salute dei suoi cittadini. Mi chiedo come fosse possibile che Lei abbia permesso alle scuole di rimanere aperte in una situazione di assoluta emergenza sanitaria, consapevole di mettere a rischio la vita degli insegnanti ed alunni come di fatto e’ accaduto con mia madre. Per quale motivo in un momento di tale emergenza le scuole non sono state mosse in remoto con insegnamento on-line? A mio sapere in Italia a stabilire di chiudere temporaneamente le scuole in casi di straordinarietà’ ed urgenza sono i sindaci, mi spieghi cortesemente per quale motivo non lo ha fatto, e per quale motivo ha permesso che la vita di insegnanti ed alunni fosse messa così a rischio. Mia madre è la persona che amo di più’ al mondo e questa cosa per me e’ ora estremamente personale. Nel caso ve ne fossero le necessità’ ed estremi non mancherò’ di adire per vie legali contro ognuno che possa essere ritenuto colpevole, contro chiunque abbia sottovalutato tale emergenza ed abbia messo in pericolo la vita di mia madre, senza alcuna esclusione di sorta. E bene che chi abbia sbagliato se ve ne siano paghi dinanzi alla legge.”