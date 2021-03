Alba Adriatica: girava con un coltello di 27cm in mano, denunciato 32enne

ROSETO: Francesca Martellini, una ragazza di 24 anni di Roseto che tra la notte di sabato e domenica è stata trovata deceduta in un’abitazione di Scerne di Pineto dove da qualche giorno era ospite di una coppia di amici. Tra le indagini, si parla di overdose, ma i carabinieri e il pm hanno affidato l’autopsia al medico legale Antonio Tombolini. Nel registro degli indagati ci sono i due amici che erano nell’abitazione dove è stata trovata la ragazza deceduta. Dalle testimonianze dei due amici sembra che la ragazza sabato sera, dopo aver cenato, si sia messa a letto dicendo di non sentirsi bene. A trovarla morta è stato uno degli amici due ore dopo. Inutile l’arrivo dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che costatarne e dichiararne il decesso. Francesca viveva con un uomo di 38 anni, che fu coinvolto lo scorso anno in un accoltellamento e che ora si trova in carcere. Nel 2000 il padre della ragazza si era trasferito in Germania per lavoro e lei era rimasta a vivere con la madre morta per un tumore, e in un primo momento è andata a vivere con la nonna paterna. Dopo un anno l’ anziana si è dovuta operare e non ha potuto più tenere la nipote, così’ il tribunale dei minori decise di affidarla a una famiglia di San Benedetto che l’ha accudita con tanto amore. A 14 anni però Francesca ha voluto lasciare la sua famiglia adottiva per tornare a Roseto e ed è stata affidata a una casa famiglia. Diventata maggiorenne ha frequentato un corso per parrucchiera ha lavorato per qualche tempo in un salone.

La zia Annamaria racconta : «il padre è tornato dalla Germania e ha riportato Francesca con lui. Dopo un mese e mezzo però è voluta tornare qui da noi e dalla nonna. Era molto legata al padre e lui, con tanto amore, ha fatto di tutto per tenerla con sé ma non ci è riuscito».

Mentre la nonna Bice dice: «Mi portava sempre un fiore, era una persona buona, dal cuore tenero, sempre pronta ad aiutare. Io volevo che vivesse con me da piccola, a 10 anni, ma io ho subito un intervento serio e di conseguenza è stata trasferita a San Benedetto del Tronto, dove comunque la famiglia adottiva l’ha cresciuta con amore». La salma è subito trasferita all’ospedale di Atri a disposizione del magistrato di turno, la pm Silvia Scamurra. Molto probabilmente i funerali si svolgeranno nella giornata di venerdì nella cittadina di Roseto.