Alba Adriatica: la situazione Covid. Questo il post del Sindaco di Alba Adriatica Antonietta Casciotti.

Cari concittadini/e,l’ordinanza n. 11 emessa in data 27 febbraio dalla Presidenza della Giunta Regionale, dispone altresì che Il Comune di Alba Adriatica, unitamente ad altri, sia sottoposto a monitoraggio specifico per la valutazione di ulteriori restrizioni rispetto a quelle di cui all’art.2 DPCM 140.01.2021 cui sono sottoposte, dandone comunicazione al Dipartimento Sanità della Giunta Regionale; E’ stato inoltre raccomandato ai Direttori Generali delle AASSLL della Regione Abruzzo il potenziamento delle attività di tracciamento e di sorveglianza sanitaria.I dati a disposizione ci richiedono quindi un maggior rigore nel rispetto di tutte le misure previste per il contenimento del contagio poichè la diffusione del Coronavirus e l’evoluzione della pandemia sono in una fase da tenere sotto controllo.Solo con l’impegno di ognuno e con un serio piano vaccinale, potremo ridurre il costo in termini di vite umane e il danno per l’economia.In riferimento alla chiusura generalizzata delle scuole, al momento necessaria per motivi sanitari, la stessa non deve e non può essere l’unica risposta possibile al contenimento del diffondersi del virus. I nostri ragazzi e le famiglie sono di nuovo chiamate ad enormi sacrifici che rischiano di essere vanificati se non si procede in tempi rapidi alla vaccinazione a tappeto dell’intera popolazione scolastica, comprendendo le scuole dell’infanzia e i nidi; occorre il massimo sforzo affinché venga garantita nel più breve tempo possibile la ripresa della didattica in presenza ed in sicurezza, tra l’altro garantita dalle dirigenze con attenta osservanza dei protocolli vigenti, attraverso la revisione dei protocolli sanitari per adeguarli alle varianti del virus, richieste avanzate dall’Anci Abruzzo.Ritengo altresì opportunoinvitare le famiglie a riflettere rispetto alla situazione che stiamo vivendo:troppo spesso assistiamo ad atteggiamenti troppo disinvolti di ragazzi che si assembrano senza mascherina in molti spazi pubblici, a tal riguardo leggo spesso sui social appelli dei cittadini ad un maggiore impiego delle forze dell’ordine e delle polizie municipali; rassicuro che su questo fronte, con le forze a disposizione, l’impegno e’ massimo ma e’ bene che la prima forma di controllo sia esercitata responsabilmente da Voi genitori altrimenti rischia di essere vanificato anche il provvedimento di chiusura delle scuole.Le restrizioni alle quali siamo tutti sottoposti e di cui riconosco la fatica, continuano purtroppo a condizionare la nostre azioni quotidiane in un contesto di straordinarietà che richiede da parte di tutti la massima attenzione.Tutti i sindaci e le istituzioni stanno lavorando insieme con il massimo impegno, ma abbiamo bisogno che tutti Voi partecipiate a questo sforzo per uscire quanto prima da questa situazione.