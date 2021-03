Apprendistato di primo livello, la Regione Marche promuoverà un bando sperimentale per 15 contratti

ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale informa che, a partire dalle ore 7:30 di mercoledì 17 marzo 2021 fino alle ore 13:00 di giovedì 18 marzo 2021, il parcheggio di San Pietro in Castello non sarà fruibile né in entrata né in uscita per lavori di asfaltatura della strada antistante il parcheggio stesso.

Per venire incontro alle esigenze della cittadinanza, sarà comunque possibile lasciare la proprio auto in sosta all’interno del parcheggio: non sarà però possibile utilizzarla, né in entrata né in uscita dal parcheggio, per l’intera durata dei lavori.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, i lavori slitteranno a nuova data che sarà tempestivamente comunicata.