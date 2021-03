Ascoli, 25 marzo: report allenamento

ASCOLI PICENO – Zero a zero combattuto tra Ascoli e Cremonese, reduci entrambe dalle trasferte vinte rispettivamente contro il Pescara e la Virtus Entella.

Nel freddo quasi glaciale del Cino e Lillo Del Duca le due squadre hanno dato vita ad un incontro vivo soprattutto a centrocampo con degli episodi dall’una e dall’altra parte che avrebbero potuto sbloccare il risultato ad occhiali.

Bidaoui dell’Ascoli a fine primo tempo ha sciupato un’occasione limpidissima, Buonaiuto della Cremonese ad inizio ripresa lo imitava con un pallonetto che usciva fuori di poco.

Alla fine la paura di perdere prendeva il sopravvento e, dunque, la partita terminava a reti bianche.

I bianconeri agganciano momentaneamente Cosenza e Reggiana mentre i grigio rossi mantengono otto punti di distanza dai marchigiani.

Nel prossimo turno l’Ascoli sarà impegnato al San Vito di Cosenza venerdì Santo pasquale (2 aprile). Lo stesso giorno la Cremonese ospiterà la capolista Empoli.

CRONACA

Primo tempo

Ore 21:00 calcio d’inizio battuto dalla Cremonese che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in Tribuna Stampa.

6 disattenzione difensiva di Leali che consegna la sfera agli avversari. I Grigiorossi non ne approfittano

10 azione dubbia in area lombarda

12 Sabiri dalla distanza trova la respinta di pugno dell’estremo difensore avversario Carnesecchi

23 azione della Cremonese dalla destra con Gaetano che scarica un diagonale potente. Leali in elevazione devia in angolo

27 il grigio rosso Castagnetti ci prova dalla distanza. Fuori di poco

32 gara finora equilibrata ma molto combattuta

34 affondo a sinistra di Bidaoui che crossa in area dove non c’è nessun bianconero

35 dall’altro fronte d’attacco Valzania sulla sinistra davanti a Leali preferisce passare al centro. La sua scelta è sbagliata

40 da una rimessa di Leali e con la Cremonese sbilanciata in avanti, la palla arriva a Bidaoui che, in area tutto solo davanti a Carnesecchi, tira sopra la trasversale

45 termina qui senza recupero la prima frazione di gioco. Match sostanzialmente in equilibrio con l’Ascoli che nel finale va vicino al vantaggio con Bidaoui

Secondo tempo

22:02 inizia la ripresa.

4 ammonito Bajic

7 lancio lungo per Buonaiuto che tutto solo lascia partire un pallonetto che manca di poco il bersaglio

8 ammonito Zortea della Cremonese

23 partita giocata in questi ultimi frangenti a centrocampo

25 Bartolomei ci prova da fuori area. Para a terra Leali

32 girata in area di Baez sul primo palo, Leali si rifugia in angolo

35 Baez in profondità sulla sinistra in area rimette al centro. Brosco salva

40 Ciofani dai venti metri, alto sopra la traversa

44 ammonito Dionisi

45 quattro minuti di recupero

49 finisce qui. Reti bianche tra Ascoli e Cremonese

Gara combattuta, equilibrata con pochissime azioni da rete

IL TABELLINO

Ascoli Piceno – Stadio “Cino e Lillo Del Duca”

Venerdì 19 marzo 2021 – ore 21:00

30a giornata (undicesima di Ritorno) – Serie B

ASCOLI – CREMONESE 0 – 0

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, Kragl; Caligara (37′ st Danzi), Buchel, Saric; Sabiri (20′ st Parigini); Bidaoui (20′ st Cangiano), Bajic (24′ st Dionisi).

A disp. Sarr, D’Orazio, Corbo, Quaranta, Mosti, Pinna, Simeri, Charpentier.

All. Sottil

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Fiordaliso, Bianchetti, Ravanelli, Valeri (1′ st Zortea); Bartolomei, Castagnetti (1′ st Gustafson); Gaetano (1′ st Baez), Valzania (43′ st Deli), Buonaiuto (15′ st Celar), Ciofani.

A disp. Volpe, Zaccagno, Colombo, Ceravolo, Terranova, Crescenzi, Nardi.

All. Pecchia.

ARBITRO: Davide GHERSINI della sezione di GENOVA.

Assistenti: Filippo BERCIGLI della sezione di FIRENZE (Ass. 1) e Marco SCATRAGLI della sezione di AREZZO (Ass. 2).

Quarto ufficiale: Antonio RAPUANO della sezione di RIMINI.

Ammoniti: 4st Bajic (A), 8st Zortea (C), 44st Dionisi (A).

Espulsi:

Angoli: 2 – 5 (pt 0 – 3).

Recupero: 0pt, 4st.

NOTE: gara a “Porte Chiuse” causa CoViD19. Ascoli in maglia a strisce verticali bianco-nere, pantaloncini neri, calzettoni rossi, portiere in Blu. Cremonese in maglia a strisce verticali Grigio-Rosse, pantaloncini rossi e calzettoni grigi, portiere in Verde chiaro fluo. Terna Arbitrale in divisa “Giallo fluo”. Calcio d’inizio Cremonese che attacca da sinistra a destra rispetto la nostra postazione in Tribuna Stampa. Serata fredda. Temperatura circa 2°C. Terreno in buone condizioni.

