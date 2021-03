Ascoli: aperitivo e visita vescovile. Stabiliti data e orario contro il Monza

ASCOLI PICENO – Mister Sottil, al termine della sfida con la Cremonese, ha commentato così il pareggio ottenuto:

“Nella nostra situazione siamo sempre chiamati a vincere, ma ci sono gli avversari, che oggi erano forti e giocavano un buon calcio. I ragazzi hanno disputato una buona gara, trovando occasioni importanti soprattutto con Bidaoui, a tu per tu col portiere; col Pescara aveva fatto gol, oggi non è successo, forse la palla gli è rimbalzata un po’ male. Nei minuti finali mi aspettavo qualcosa in più, non è una critica a chi è entrato, ma, dal momento che qualcuno cominciava ad andare in riserva perché era alla terza gara in una settimana, i giocatori bravi nel guizzo e nell’attaccare lo spazio potevano essere un po’ più incisivi”.

Questo il commento di Raffaele Pucino al termine del match:

“Partita equilibrata, anche se credo che l’occasione più ghiotta l’abbiamo avuta noi nel primo tempo con Bidaoui, forse è mancato un pizzico di cinismo, abbiamo creato e quello che abbiamo concesso all’avversario è dipeso più da errori nostri che dalle giocate dell’avversario. Crediamo nella salvezza diretta, siamo una squadra viva e non dimentichiamoci che avevamo di fronte una squadra con calciatori importanti, che hanno vinto campionati. Noi garantiamo di mettercela tutta fino alla fine per salvarci direttamente”.

Questo il commento di Marcel Buchel a fine gara:

“C’è rammarico perché sapevamo che potevamo portare a casa i tre punti, ci abbiamo creduto, poi nel nostro momento migliore non abbiamo fatto male all’avversario, non siamo stati concreti, gli avversari si sono chiusi dietro ed era difficile trovare lo spazio giusto, abbiamo subito qualche ripartenza, ma è comunque un punto guadagnato, dobbiamo continuare con questo atteggiamento”.

