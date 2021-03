Ascoli. Delegazione della Regione Marche in visita ai bianconeri: “La Regione fa il tifo per voi”

ASCOLI PICENO – Delegazione della Regione Marche in visita ai bianconeri: “La Regione fa il tifo per voi”.

Nel primo pomeriggio di oggi, presso lo stadio Del Duca di Ascoli, una delegazione di calciatori e staff bianconeri ha ricevuto i rappresentanti della Regione Marche Andrea Antonini e Gianluca Pasqui, che hanno portato un messaggio di buon auspicio per il finale di stagione.

Queste le dichiarazioni di Andrea Antonini, in rappresentanza del Consiglio Regionale delle Marche:

“L’Ascoli rappresenta qualcosa di importante per tutta la Regione Marche, il calcio è il primo Sport in Italia e quando nelle Marche si parla di calcio non si può non fare riferimento all’Ascoli. Siamo un popolo abituato a soffrire, è troppo facile tifare per Juventus o Milan. Molti di voi meritano grandi palcoscenici, ma dovete ritenervi fortunati per aver avuto la possibilità di giocare nell’Ascoli: aver vissuto questa esperienza sarà fondamentale per la crescita e il futuro di tutti voi. Mi auguro una inversione di rotta dei risultati, sappiate che come Regione Marche siamo vicini a voi e alla Società”.

Gianluca Pasqui, Vice Presidente del Consiglio Regionale:

“In Curva Sud ho gioito, sognato, urlato, tifo per il popolo bianconero. Ricordo quando, a chi gli chiedeva qual era la strada per venire ad Ascoli da Milano, il Presidentissimo Rozzi rispondeva “la stessa che percorriamo noi ascolani per venire a Milano”. Questo per dire che non siamo secondi a nessuno. Tifare l’Ascoli è qualcosa di molto grande. Lo Sport di per sé è fucina di valori, ma ho voluto questo incontro per trasmettervi un concetto fondamentale: la permanenza dell’Ascoli in B va oltre il discorso sportivo, è un traguardo che concretizza il sogno di molte persone che non hanno un lavoro, di famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese. Vorrei trasferirvi, non da tifoso dell’Ascoli, ma da Vice Presidente della Regione Marche, un concetto: voi rappresentate molto più di quello che siete quando scendete in campo. Centrate questo importante traguardo, che è vitale per tutte le persone di cui vi ho parlato. Enrico Mattei diceva che il futuro è di chi lo sa immaginare e il popolo bianconero il futuro se lo immagina attraverso voi, so che ce la state mettendo tutta e che metterete ancora più impegno. Tutta la regione Marche tifa per voi, sono sicuro che centrerete l’obiettivo salvezza. Vi saluto con un forza Ascoli, forza città di Ascoli, forza regione Marche!”.

Presenti, in rappresentanza del Club bianconero, il Presidente Neri “Siamo convinti che ce la faremo, non è una speranza, ma una certezza!”, il Direttore Generale Ducci e il Direttore Sportivo Polito.

Al termine dell’incontro c’è stato lo scambio di doni: Pasqui e Antonini hanno consegnato al DG Ducci una targa con su scritto “All’Ascoli Calcio, blasonato sodalizio fra i più antichi d’Italia, con il sincero auspicio che possa continuare negli anni a rappresentare le Marche ai più alti livelli del calcio professionistico”. Il Direttore Generale bianconero ha consegnato ad entrambi le maglie dell’Ascoli Calcio e ha concluso: “Faremo il possibile per centrare un obiettivo che dobbiamo e sappiamo di dover raggiungere”.

