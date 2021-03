Ascoli, Giudice Sportivo: un turno a Buchel e Kragl. Dionisi in diffida

Il Giudice Sportivo, con riferimento alla partita di Campionato Entella-Ascoli, ha squalificato per una giornata i bianconeri Kragl e Buchel, entrambi espulsi al Comunale di Chiavari. Il tedesco, al quale è stata comminata anche un’ammenda di 1.500,00 €, era stato allontanato dalla panchina al 31’ st per aver “assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara”; Buchel per somma di ammonizioni.

Nelle file del Venezia, prossimo avversario dell’Ascoli, mancherà Johnsen, appiedato per un turno dal giudice sportivo.

Entra in diffida Dionisi, che va ad aggiungersi ad Eramo.