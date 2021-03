Ascoli-Venezia: la parola ai protagonisti

ASCOLI PICENO – Al termine della sfida coi lagunari, Mister Sottil ha commentato in sala stampa il pareggio conquistato dai bianconeri, nonostante l’inferiorità numerica:

“Di fronte avevamo un’ottima squadra, i ragazzi, per l’ennesima volta in inferiorità numerica, hanno reagito da vera squadra, da squadra che ci crede. Quello di oggi è sicuramente un punto guadagnato per come si era messa la partita. Nel primo tempo non facevamo le cose che avevamo provato, siamo partiti contratti, col freno a mano tirato. Fra il primo e il secondo tempo ho fatto un cambio in mezzo al campo, avevo tre giocatori ammoniti, ho inserito Eramo per cercare di correggere i movimenti che non facevamo. Poi abbiamo preso gol su calcio piazzato, sapevamo che facevano quel tipo di schema, lo avevamo visto e queste sono le cose che mi fanno più arrabbiare. Il Venezia ha creato occasioni, non sono qui a dire che non abbiamo subìto, Leali si è fatto trovare pronto in più situazioni, ma anche noi abbiamo avuto occasioni in area. Chi è entrato ha dato un bel contributo riacciuffando il pareggio con ordine e, soprattutto, credendoci”.

Mirko Eramo, subentrato a Danzi a inizio secondo tempo, ha commentato così la partita:

“E’ un punto che vale molto, non tanto per la classifica, ma per il morale. Per come si era messa la partita è importante aver portato qualcosa a casa, eravamo in inferiorità numerica, Leali ci ha salvati in più occasioni, è un punto che muove la classifica.

Quando sono entrato, il Mister mi ha chiesto di dare un po’ di equilibrio a centrocampo, di sfruttare gli inserimenti. Poi però c’è stata subito l’espulsione di Brosco e la partita si è un po’ complicata. Comunque questa squadra è viva, lo abbiamo dimostrato oggi sul campo”.

Nicola Leali, uno dei protagonisti della sfida col Venezia, si è detto molto soddisfatto del pareggio:

“Sono contento di aver contribuito ad ottenere un pareggio importante contro un Venezia che ci ha attaccato bene e che ha creato tanto. Siamo stati bravi alla fine a pareggiarla. In occasione del gol avversario c’è stato un errore da parte nostra, forse più di uno, rivedremo il video e valuteremo bene in settimana. Nel primo tempo gli avversari sono stati bravi ad inserirsi in continuazione, noi invece sbagliavamo le uscite, a volte uscivamo in ritardo. E questo ha fatto sì che il Venezia fosse in superiorità in più zone del campo. Martedì a Pescara non ci sarà il nostro capitano, sarà un’assenza importante, ma dovremo andare lì per fare una grande prestazione”.

