Baronia 1234, la birra artigianale che celebra il Palio del Barone

Dal cuore di Tortoreto, con Tortoreto nel cuore. Così nasce Baronia 1234, la birra artigianale che omaggia il celebre “Palio del Barone”, tanto caro ai cittadini del borgo abruzzese.

TORTORETO – Per fare una buona birra artigianale non bastano malto, orzo, luppolo e acqua. L’ingrediente principale è la passione. O almeno così pensa Vincenzo Paoletti, artefice di Baronia 1234, che ha infuso nella sua creazione l’amore verso la sua città e la sua passione per l’homebrewery, ovvero l’arte di realizzare la birra. Ciò che è nato come un hobby per soddisfare il proprio gusto personale, molto esigente, si è trasformato in un vero e proprio brand, capace di produrre, al momento, ben due tipologie di etichette: bionda e rossa.

Non si è certo trattato di un passaggio immediato, ma ci sono voluti anni di studi e sperimentazioni per mettere a punto la ricetta segreta con la quale realizzare questa bevanda così speciale.

Il nome Baronia 1234 è un omaggio a Tortoreto ed alle sue tradizioni, in particolare l’amato “Palio del Barone”, una famosa rievocazione storica che riporta in vita i grandi festeggiamenti indetti dal Barone Roberto di Turturitus per la visita del vicario dell’Imperatore Federico II di Svevia, nel 1234. I riferimenti a questo evento storico non si limitano al nome, ma il tema “medievaleggiante” lo si può riconoscere a partire dal logo, fino alla pregevole etichetta.

Anche i nomi delle diverse tipologie di birra sono riferimenti al palio e prendono origine dai personaggi che lo animano: la Gran Dama, che dà il nome ad una birra che segue lo stile americano (American Golden Ale), bionda con riflessi dorati, una corposa schiuma bianca, dal sapore e dall’aroma con note agrumate e floreali; la Baronessa invece riprende la tradizione belga (Belgian Dubbel), ambrata, aroma con sentori fruttati e speziati e corpo equilibrato, ma corposo.