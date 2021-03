Civitanova Marche, ai domiciliari 23enne albanese, fermato con 6 “panetti” di hashish e 10 grammi di cocaina

MACERATA – Nuovo avviso pubblico della Regione Marche che stanzia 2,5 milioni di euro come contributo straordinario destinato alle famiglie marchigiane in situazioni di svantaggio economico, anche a causa della crisi economica determinata dal diffondersi della pandemia e delle misure per contrastarla, con figli studenti del primo o secondo ciclo di istruzione o di percorsi di istruzione terziaria, per l’acquisto di dispositivi informatici necessari per la didattica digitale integrata.

L’obiettivo principale dell’azione quello di favorire l’inclusione scolastica per gli studenti meno abbienti, garantendo, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, l’accesso generalizzato alla didattica digitale e, più in generale, il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, anche per prevenire e ridurre i tassi di abbandono scolasticoIl cosiddetto “bonus DDI” è riconosciuto per ogni nucleo familiare con figli studenti per la spesa sostenuta per l’acquisto di dispositivi informatici necessari alla fruizione della didattica digitale integrata (600 euro per personal computer portatile e 570 euro per il computer fisso con relativi accessori e software).

Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari in cui il soggetto richiedente, nella persona di uno dei genitori o del tutore legale, a pena di inammissibilità, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: essere residente nella Regione Marche, essere in possesso di una attestazione ISEE con valore minore o uguale a 18.000 euro (ISEE 2021), avere nel proprio nucleo familiare almeno un figlio studente del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, sia statali che paritarie) oppure del secondo ciclo di istruzione (scuola secondaria di secondo grado, sia statale che paritaria), di percorsi di istruzione e formazione professionale IeFP di competenza regionale o infine di un percorso di istruzione terziaria offerto dalle Università, dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), inclusi i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS.

Il contributo è concesso con la procedura “a sportello” fino ad esaurimento delle risorse. Le domande possono essere presentate entro il 10 giugno 2021. Informazioni più dettagliate nel sito della Regione Marche https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio/Bandi-di-finanziamento/id_9304/4367 .