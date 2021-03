Conero: Ritrovato morto l’uomo disperso

MONTE CONERO (AN): Si sono concluse le ricerche dell’uomo scomparso sul Monte Conero, un 43enne di Senigallia, un private banker, aveva fatto perdere le sue tracce nel pomeriggio di lunedì 29 marzo. Dopo l’allarme lanciato dalla moglie , i soccorritori hanno iniziato le ricerche per diverse ore condotte da sommozzatori, vigili del fuoco di Ancona, specialisti nelle tecniche SAF (Speleo-Alpino-Fluviali) e TAS (Topografia Applicata al Soccorso). Nel frattempo gli investigatori hanno controllato le telecamere di sorveglianza di alcune case in via Salvolini, dove è stata ritrovata la sua auto. I video, lo ritraggono in due occasioni: nel primo frame si vede mentre parla distintamente al telefono in modo concitato mentre nel secondo viene inquadrato verso le ore 20 mentre imbocca lo stradello di via Luigi Selandari. Il 43enne è stato trovato morto dall’elicottero dei vigili del fuoco mentre sorvolano il luogo, nei pressi della frazione Pietralacroce, in un dirupo.

Il cadavere dell’uomo aveva ancora gli abiti da lavoro, verrà fatto l’esame autoptico per acquisire maggiori elementi in merito alle cause della morte. Sul posto anche gli uomini della polizia scientifica che hanno rinvenuto nella macchina del manager alcuni vestiti da trekking. La famiglia, respinge l’ipotesi del suicidio, ritenendo che il loro congiunto sia caduto probabilmente dalla scogliera mentre si trovava a fare una passeggiata dopo il lavoro.