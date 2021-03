Controguerra, un minuto di raccoglimento per le vittime del Covid-19

Oggi: Nuvole con rovesci e temporali soprattutto nelle zone interne Marche e Abruzzo; neve sopra 600-800 metri nella regione Abruzzese. Temperature massime in calo, venti in prevalenza deboli e mare poco mossi.

Domani: Al mattino nuvoloso. Qualche fiocco di neve fino ai 500 m possibile a ridosso dell’Appennino marchigiano. Nel pomeriggio tempo in peggioramento con precipitazioni sparse in arrivo sull’Abruzzo . Limite della neve oltre i 700-900 metri, temperature in calo. Temperature massime stabili o in lieve calo. Venti localmente moderati, mare poco mosso.

Dopodomani: Maltempo su Marche e Abruzzo con precipitazioni diffuse nelle ore serali. Attese nevicate a quote di medio-bassa anche sotto i 300m in serata sulle Marche. Aria fredda nel fine settimana determinerà un peggioramento con precipitazioni di carattere nevoso e piovoso fino a quote collinari. Temperature in calo, venti deboli, mare poco mosso.